Украинская армия отказывается от профессиональных снайперов на Запорожском направлении. Об этом в среду, 25 июня, заявил снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России с позывным «Гусар».

Военный рассказал, что ВС РФ работали на Запорожском направлении против снайперов в 2022 и 2023 годах. По словам «Гусара», между российскими и британскими снайперами была «своеобразная дуэль».

Он добавил, что не встречал профессиональных снайперов на украинской стороне уже полгода.

— Они выслеживали нас, где наша группа работала, мы выслеживали их, пару раз мы даже сталкивались и работали друг против друга. Больше с тех времен мы не сталкивались, — цитирует бойца ВС РФ РИА Новости.

Ранее наемник из Финляндии с позывным «Пекка» предостерег своих сограждан от участия в боевых действиях на Украине, подчеркнув, что страна «станет могилой» для них. По словам военнослужащего, большинство финнов, которые изначально хотели присоединиться к его группе, в результате отказались от идеи вступать в ряды украинских войск.

Также стало известно, что иностранные наемники, которых командование ВСУ перебросило в район населенного пункта Январское, предпринимают попытки сбежать с позиций из-за российских ударов.