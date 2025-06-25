В Сумской области задержали переодетых в гражданское солдат ВСУ

Российские силовики задержали переодетых в гражданскую одежду солдат ВСУ на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские солдаты пытались убедить российских силовиков, что они местные жители, случайно застрявшие в приграничном районе. Силовики подчеркнули, что такие случаи носят системный характер.

«Под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты», - заявил собеседник агентства.

Ранее в ЛНР обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами диверсантов ВСУ. Сотрудники Росгвардии и ФСБ изъяли из схрона в заброшенном здании четыре пулемета, в том числе два крупнокалиберных, два автомата, ручной противотанковой гранатомет, более 20 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, 40 ручных гранат с запалами, противотанковые выстрелы и реактивные штурмовые многоцелевые гранаты.