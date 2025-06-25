В США назвали «Искандер» «головной болью» Киева

Lenta.ru

Российский ракетный комплекс «Искандер», который может нести баллистические и крылатые ракеты, назвали «головной болью» Киева. Эффективные ракетные удары позволяют снижать военный потенциал Украины, пишет обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

В США назвали «Искандер» «головной болью» Киева
© РИА Новости

«Его передовые возможности, включая высокую скорость, маневренность и способность уклоняться от радаров, сделали его важным элементом российской стратегии по ослаблению обороноспособности Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что ракета развивает скорость до семи чисел Маха и летит к цели по квазибаллистической траектории с маневрами уклонения, поэтому ее сложно перехватить. Также ракеты комплекса «Искандер-М» оснастили ловушками, которые срабатывают на финальном этапе полета. Они генерируют ложные сигналы для обмана зенитных комплексов.

Автор подчеркнул, что «Искандер» — это мобильная платформа. Наведение и пуск ракеты занимает несколько секунд, поэтому позицию комплекса сложно обнаружить до старта ракеты. По словам Вайхерта, все это превратило «Искандер» в постоянную угрозу для Киева.

В мае представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что баллистические ракеты комплекса «Искандер» выполняют маневры, которые позволяют обмануть зенитные ракетные комплексы Patriot.