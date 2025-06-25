В Минобороны России сообщили об успешном штурме опорного пункта ВСУ, а военный эксперт Андрей Марочко рассказал о продвижении ВС РФ на харьковском направлении. «Рамблер» собрал главные новости из зоны СВО по состоянию на утро среды, 25 июня.

Эвакуация из села Богатырь

Военные из мотострелкового полка российской группировки войск «Восток» эвакуировали мирных жителей из села Богатырь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что на фоне угрозы ударов артиллерии и FPV-дронов ВСУ мотострелки вывели из села 13 мирных жителей, включая двух детей. Для защиты людей военные использовали гладкоствольные ружья, карабины и средства радиоэлектронной борьбы.

Штурм опорного пункта ВСУ

В Минобороны рассказали, что подразделение лейтенанта Владимира Ядрова штурмовало укрепленный опорный пункт ВСУ на одном из важных тактических направлений. Штурмовики подобрались к пункту с разных направлений и заняли позиции, после чего Ядров выстроил систему огня, определил секторы обстрела и дал команду на штурм.

ВСУ пытались противостоять российским штурмовикам под шквальным огнем в течение нескольких часов, открыв минометный огонь. Несколько российских военных получили осколочные ранения. Ядров оказал помощь раненым, организовал их эвакуацию в полевой госпиталь и продолжил руководить наступлением.

В результате ВСУ отступили, потеряв большую часть своих сил. Подразделение Ядрова закрепилось на новом рубеже до прибытия подкрепления и отразило несколько атак ВСУ.

Продвижение на харьковском направлении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что российские силы продвинулись в городе Волчанск (Харьковская область) и его окрестностях. По данным Марочко, ВС РФ заняли новые рубежи и позиции в городской застройке, зачистив около 40 домовладений.

Он добавил, что российские войска взяли под огневой контроль участок прибрежной зоны реки Волчья. В районе поселка Тихое ВС РФ продвинулись в лесистой местности и уничтожили два опорных пункта ВСУ в районе Волчанских Хуторов.

Марочко рассказал ТАСС, что за последние сутки российские силы продавили оборону ВСУ на участке Радьковка - Голубовка Харьковской области и продвинулись к Купянску. По словам Марочко, ВС РФ находятся менее чем в километре от Купянска.

Продвижение в Сумской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские силы продвигаются в Сумской области, сообщает ТАСС. Алаудинов отметил, что ВС РФ используют малые группы, чтобы растянуть силы ВСУ. Он добавил, что количество иностранных наемников ВСУ в граничащих с Россией регионах сокращается.