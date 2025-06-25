Сумская область, Харьков, ДНР: обстановка в зоне СВО к утру 25 июня

Мария Иванова

В Минобороны России сообщили об успешном штурме опорного пункта ВСУ, а военный эксперт Андрей Марочко рассказал о продвижении ВС РФ на харьковском направлении. «Рамблер» собрал главные новости из зоны СВО по состоянию на утро среды, 25 июня.

Сумская область, Харьков, ДНР: обстановка в зоне СВО к утру 25 июня
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Эвакуация из села Богатырь

Военные из мотострелкового полка российской группировки войск «Восток» эвакуировали мирных жителей из села Богатырь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что на фоне угрозы ударов артиллерии и FPV-дронов ВСУ мотострелки вывели из села 13 мирных жителей, включая двух детей. Для защиты людей военные использовали гладкоствольные ружья, карабины и средства радиоэлектронной борьбы.

Штурм опорного пункта ВСУ

В Минобороны рассказали, что подразделение лейтенанта Владимира Ядрова штурмовало укрепленный опорный пункт ВСУ на одном из важных тактических направлений. Штурмовики подобрались к пункту с разных направлений и заняли позиции, после чего Ядров выстроил систему огня, определил секторы обстрела и дал команду на штурм.

ВСУ пытались противостоять российским штурмовикам под шквальным огнем в течение нескольких часов, открыв минометный огонь. Несколько российских военных получили осколочные ранения. Ядров оказал помощь раненым, организовал их эвакуацию в полевой госпиталь и продолжил руководить наступлением.

В результате ВСУ отступили, потеряв большую часть своих сил. Подразделение Ядрова закрепилось на новом рубеже до прибытия подкрепления и отразило несколько атак ВСУ.

Продвижение на харьковском направлении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что российские силы продвинулись в городе Волчанск (Харьковская область) и его окрестностях. По данным Марочко, ВС РФ заняли новые рубежи и позиции в городской застройке, зачистив около 40 домовладений.

Он добавил, что российские войска взяли под огневой контроль участок прибрежной зоны реки Волчья. В районе поселка Тихое ВС РФ продвинулись в лесистой местности и уничтожили два опорных пункта ВСУ в районе Волчанских Хуторов.

Марочко рассказал ТАСС, что за последние сутки российские силы продавили оборону ВСУ на участке Радьковка - Голубовка Харьковской области и продвинулись к Купянску. По словам Марочко, ВС РФ находятся менее чем в километре от Купянска.

Продвижение в Сумской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские силы продвигаются в Сумской области, сообщает ТАСС. Алаудинов отметил, что ВС РФ используют малые группы, чтобы растянуть силы ВСУ. Он добавил, что количество иностранных наемников ВСУ в граничащих с Россией регионах сокращается.

«Я так полагаю, что иностранцы уже не так активно идут в украинские формирования, потому что понимают, какой исход их ждет в случае попадания на линию боевого соприкосновения», - заключил Алаудинов.