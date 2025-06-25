В ДНР создали два новых подразделения из бывших солдат ВСУ

В ДНР созданы два новых подразделения из бывших украинских военных, которые перешли на сторону России.

Об этом рассказал боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука, передаёт РИА Новости. По словам военного, каждый отряд относится к тому направлению, на котором ранее находились данные солдаты.

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«Я, допустим, воевал в Запорожской области, я и попал в отряд Мартына Пушкаря», — рассказал Щука.

Боец отряда Александра Матросова с позывным Череп, в свою очередь, отметил, что его подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области, желающих бороться с киевским режимом.

Ранее перешедший на сторону России боец с позывным Прометей рассказал о ненависти в рядах ВСУ.

Бывший военнослужащий ВСУ с позывным Арчи, перешедший на сторону России и вступивший в российский добровольческий батальон имени Максима Кривоноса, также рассказал, что сейчас спасает мирных жителей, в основном стариков, из обстреливаемых сёл и городов.