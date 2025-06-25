Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на РФ

Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, семь БПЛА были нейтрализованы над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Республики Крым, по два — над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Чёрного моря и один — над территорией Брянской области.

Ранее в Таганроге Ростовской области из-за падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» разрушилась стена и загорелась кровля здания на площади 30 кв. м.