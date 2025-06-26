Жители Ростовской области сообщили о взрывах и вспышках в небе

В Ростовской области произошло по меньшей мере пять взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

© Газета.Ru

По словам местных жителей, взрывы прозвучали над Таганрогом и селами Лакедемоновка и Самбек. Очевидцы видели вспышки в небе и слышали звук от пролета дронов.

Как уточняет Telegram-канал, беспилотники летят со стороны поселка Матвеев Курган.

Don Mash опубликовал кадры взрывов в атакованной ВСУ Ростовской области

Накануне в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге получили повреждения две жилых многоэтажки и лицей №28, а в Азове пострадало здание промышленного предприятия. Как рассказал исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь, части беспилотников в Таганроге повредили линию электропередачи на улице Попова, а у двух жилых многоэтажек в переулке Трудовых Резервов и у учебного заведения были разбиты окна. В Азове пострадали крыша, остекление промышленного предприятия и кровля зернового склада в порту.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.