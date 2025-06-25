«Торнадо-С» уничтожили формирования ВСУ на Харьковском направлении

В Минобороны России сообщили, что на Харьковском направлении с помощью расчётов «Торнадо-С» были уничтожены формирования ВСУ.

«Торнадо-С» нанесли огневое поражение формированиям ВСУ на Харьковском направлении», — заявили в ведомстве.

Днём ранее средства ПВО сбили ракету «Нептун».

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в разговоре с ТАСС также отметил, что формирования ВСУ осыпаются на участках, где продвигаются российские подразделения.