Артиллерист спас сослуживцев, сбив дулом автомата дрон-камикадзе

Военнослужащий Андрей Ласков мотострелкового полка группировки войск "Днепр" по собственной воле стал мишенью для вражеского дрона-камикадзе, чтобы его товарищи-артиллеристы не погибли и дальше смогли бить противника. Смельчак чудом выжил и представлен к награждению Орденом Мужества.

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Артиллерийский расчет, в котором служит рядовой с позывным "Ласка", один из лучших гаубичного дивизиона 28-го полка. Почти три месяца артиллеристы каждый день громили противника под Крынками на Херсонщине, за которые украинские власти цеплялись "зубами и когтями", чтобы показать американским кураторам, что подразделения ВСУ находятся на левом берегу Днепра.

Андрей пошел на СВО добровольцем, когда отрылся пункт призыва на Яблочкова в Москве. Отец трех дочерей - в возрасте от 12 до 19 лет - даже не стал советоваться с семьей, посчитав, что в любом случае должен выполнить долг по защите Родины.

"Думал: годен, а сижу дома - это как-то не по-русски. Не зря же в свое время получил военный билет: в восемнадцать лет я пошел в армию срочником. Тогда служба для нормального мужика была билетом в жизнь. Меня провожали всем селом Ташла Самарской области, где жили мои родители. После 2014 года сильно переживал за украинцев. Этот народ ведь для нас не чужой. Я с детства занимался футболом, жил им и всегда следил за киевским "Динамо", очень нравилась мне эта команда", - вспоминает боец.

Когда жена и дочери Андрея узнали, что он отправляется на фронт, поддержали его. Мама вообще сказала: "Что-то, сынок, ты долго думал, опаздываешь уже".

"Вообще на СВО почти все семейные, воюем ради будущего страны и детей", - отмечает "Ласка".

Андрей прошел ускоренный курс артиллериста, и летом 2023 года его расчет из семи бойцов закрепился под городом Алешки вблизи Херсона.

"Первое время мы работали с одной точки, потому что хорошо замаскировались. Через месяц противник нас обнаружил. Поменяли дислокацию. Расчет понес первые потери - были раненые. Начался прорыв в Крынки", - вспоминает Андрей.

Под Крынками "Ласка" с двумя бойцами только за одни сутки уничтожили два минометных расчета ВСУ и вывели из строя одну гаубицу противника. Андрея наградили за службу медалью "За отвагу".

Трое артиллеристов 28-го мотострелкового полка "Днепра" стали буквально занозой для противника. Они обосновались на очень удобной позиции, с которой успешно били по укреплениям ВСУ, доставая самые трудные и дальние цели. Враги пытались остановить наших бойцов, постоянно их обстреливая.

"Откатиться с этого места было не вариант. Командир говорил: "Держитесь, ребята, укрепляйтесь. Стойте до последнего". И мы стояли. Стали кошмаром для вэсэушников", - вспоминает Андрей.

Каждый раз после вражеских обстрелов артиллеристам приходилось восстанавливать свое укрытие. Их орудие было спрятано под тремя слоями земляного наката. Когда гаубичный "домик" разрушался после ударов артиллерии ВСУ, бойцы его восстанавливали.

"Украинские беспилотники "Баба-яга" постоянно к нам прилетали, но безрезультатно. Даже если наша гаубица выходила из строя, ее заменяли на целую", - рассказывает боец.

Через несколько месяцев вэсэушники просто озверели от своей беспомощности перед "ласковым" расчетом "Днепра".

"Как-то утром мы отстрелялись по вражеским позициям, и наступило временное затишье. Нам подвезли снаряды, мы готовили их к возобновлению стрельбы. Тут на нас началась массированная атака. Сначала над артиллеристами завис украинский беспилотник-разведчик, и вэсэушники начали обстреливать ребят из миномета, прилеты были все ближе и ближе к ним. Бойцы услышали свист дронов-камикадзе. Все закружилось вокруг - шум от минометного огня, звуки беспилотников. Первый раз так круто попали. Было непонятно, с каких сторон летят БПЛА", - говорит "Ласка".

Артиллеристы сбили один коптер со взрывчаткой. Вокруг них загорелись деревья. Они решили укрыться. Но втроем добежать до блиндажа не могли. Нужно было, чтобы кто-то отвлек внимание противника и принял огонь на себя. Им стал Андрей Ласков.

Он выглянул из-за дерева, чтобы оператор ВСУ его увидел. Вражеский дрон помчался к нему.

"Когда цель обнаружена, "камикадзе" включает газ и идет на таран с большой скоростью. Дерево бы меня не спасло, хоть и было мощным. Нас учили: от такого беспилотника убегать бессмысленно, он даже движущийся на бешеной скорости автомобиль легко догонит. У меня был один шанс из тысячи на выживание. Я прыгнул под БПЛА рыбкой", - пояснил Андрей.

В такой ситуации дроновод не может быстро среагировать и изменить траекторию движения коптера, как правило, устройство врезается в ближайшее препятствие.

Андрей откинул БПЛА дулом автомата как шарик теннисной ракеткой. Произошел взрыв, его основная волна ушла в сторону от "Ласки", ему досталась не вся взрывчатка. Так артиллерист остался жив и спас сослуживцев.

У Андрея были повреждены обе ноги, левая рука, предплечье, все тело в осколках, но спина уцелела. Прежде чем попасть в госпиталь, он потерял много крови. Сослуживцы очень переживали за "Ласку", что не выживет. Не тут-то было - Бог миловал.

Более года Андрей пробыл в госпиталях, перенес 26 операций. До недавнего времени передвигался на коляске. Ему еще предстоит ампутация руки и протезирование. "Ласка" не жалеет о своем решении принять удар на себя, тем более, что позиция, с которой его расчет так результативно бил врага, сохранилась до сих пор. С нее работают уже другие артиллеристы, чему Андрей очень рад - его самопожертвование не напрасно.

"Мы были лютыми артиллеристами. Но наши сменщики не хуже, победа будет за нами", - уверен "Ласка".

Эту весну и главное - день Великой Победы Андрей встретил на собственных ногах. На девятое мая он поехал в город Электросталь под Москвой. Там на Аллее Славы покоится один из товарищей артиллериста, служивший в его батарее, Андрей Акимов, имя которого выбито на памятной плите.

"Тоже лютый был воин - пример для других, тех, кто идет по нашим стопам", - отметил Андрей.

За совершенный подвиг Андрея Ласкова представили к Ордену Мужества. Кстати, на память о самом важном дне в жизни Андрея, его втором рождении, у него есть видеозапись. На ней кадры, как он сбивает вражеский дрон-камикадзе. Это подарок "Ласке" от однополчан. Они отомстили за него, захватив блиндаж ВСУ, из которого велось управление беспилотниками, напавшими на наш артиллерийский расчет. Видео было записано на найденный там мобильный телефон. Из переговоров украинских дроноводов понятно, что они были просто в шоке от поступка российского солдата.