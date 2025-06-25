Количество иностранных наёмников в рядах ВСУ на данный момент в российском приграничье сокращается, заявил в разговоре с ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, это связано с тем, что они не так активно идут в украинские формирования.

«Я так полагаю, что иностранцы уже не так активно идут в украинские формирования, потому что понимают, какой исход их ждёт в случае попадания на линию боевого соприкосновения», — подчеркнул Алаудинов.

В Daily Mail ранее писали, что ВСУ отправили наёмника на «самоубийственную миссию» без подготовки.

Также сообщалось, что иностранные наёмники на границе с ДНР пытаются бежать из-за ударов России.