В России объяснили утечку о неэффективности ударов США в Иране

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что утечка в СМИ доклада разведки США о неэффективности американских ударов по иранским ядерным объектам кому-то и для чего-то нужна.

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Согласно появившейся в западных СМИ информации, в "совершенно секретном" докладе разведки США утверждается, что ключевые компоненты иранской ядерной программы пережили бомбардировку и не пострадали, написал Пушков в своем Telegram-канале.

"Возможно, это и так, но такие "утечки" случайными не бывают", - уверен российский сенатор.

По его словам, у этой "утечки" может быть две цели.

Первая - дискредитировать президента США Дональда Трампа и его политику. Демократы сейчас активно критикуют Трампа за удары по Ирану и ставят под сомнение их успешность, пояснил Пушков.

Вторая - обосновать необходимость дальнейшей войны против Ирана, включая удары со стороны Соединенных Штатов.

"Когда в США происходят организованные утечки, то это всегда кому-то и для чего-то нужно", - резюмировал Пушков.

Напомним, 22 июня Трамп объявил, что американские ВВС ударили по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, и полностью их уничтожили.

Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на доклад разведывательного управления Пентагона, что удары США по иранской территории не уничтожили ядерную программу Ирана, а лишь отбросили ее прогресс на несколько месяцев.