Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ об усилении обороны города.

«Очень серьёзно за год нарастили усилия, эффективность, эшелонированность обороны. Поэтому в настоящее время, конечно, мы понимаем, что атаки происходят, но таких последствий для гражданского населения, для гражданских объектов уже давно не было», — подчеркнул глава города.

Он добавил, что ракетные атаки в последнее время практически не случаются, либо купируются ещё над морской линией.

«Беспилотники, в принципе, примерно в такой же логике отбиваются», — сказал Развожаев.

Ранее Развожаев заявил, что не признающий Крым режим Владимира Зеленского стал заложником собственных ошибок.