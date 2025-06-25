Уиткофф: США сбросили на Фордо 12 противобункерных бомб

США сбросили на ядерный объект в иранском Фордо 12 противобункерных бомб, заявил в интервью телеканалу Fox News спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По его словам, у Белого дома нет никакого сомнения в том, что объект уничтожен.

«Нет сомнений, что они пробили укрытие. Нет сомнений, что оно было в пределах досягаемости этих противобункерных бомб и было уничтожено», — отметил политик.

Ранее МАГАТЭ выявило новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе.

При этом советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади ранее заявил, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому заранее провёл эвакуацию.