В Ростовской области раскрыли последствия атаки украинских БПЛА

Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины. В результате на земле были зафиксированы повреждения, сообщил в Юрий Слюсарь.

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По его словам, БПЛА сбили над Таганрогом, Азовом и в Родионово-Несветайском районе. «В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе "Форте Арена" загорелась кровля здания на площади 30 квадратных метров, разрушена стена. В Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров», — уточнил Слюсарь.

Чиновник добавил, что при атаке никто не пострадал. На местах работают представители дежурных служб. Информация о последствиях все еще уточняется.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал момент уничтожения украинского БПЛА над Таганрогом.