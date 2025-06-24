На форуме War Thunder слили секретный документ по штурмовику AV-8B Harrier

Один из игроков военного симулятора War Thunder выложил на форуме секретный документ по эксплуатации штурмовика AV-8B Harrier. Об этом сообщает UK Defenсe Journal.

По данным издания, игрок выложил документ во время перепалки с другими геймерами, подробности которой неизвестны, поскольку модераторы форума удалили эти сообщения. Документ имел гриф «Distribution Statement C» — запрет на публичное распространение и ограничение доступа только для уполномоченных лиц правительства США и подрядчиков. Это и стало причиной его удаления с портала. Также под санкции попал автор публикации, его заблокировали на официальных форумах игры.

Отмечается, что данный инцидент стал как минимум девятым случаем утечки секретной информации на портале War Thunder. Одна из первых таких ситуаций произошла в 2021 году, когда французский военнослужащий опубликовал засекреченный документ, чтобы выйти победителем из спора.