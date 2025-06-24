«Погибший» генерал Каани был замечен в Тегеране

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Исмаил Каани, которого Израиль объявил убитым, сегодня появился на праздновании «победы над Израилем» в Тегеране, пишет в Telegram-канале агентство Mehr.

Журналисты отметили, что кадры с генералом также опубликовали турецкие издания. По их данным, информация о его гибели все еще отражается на сайте Википедии.

В начале октября прошлого года появились публикации о том, что Исмаил Каани не выходит на связь с 27 сентября.

В июне 2025 года появились сообщения, что Каани погиб 13 июня вместе с рядом других высокопоставленных командиров. Журналисты отметили, что израильским спецслужбам удалось обманом собрать офицеров на встречу и накрыть их одним ударом.

В перечне также были указаны начальник штаба вооруженных сил генерал Мохаммад Хоссейн Багери, командующий КСИР генерал Хоссейн Салами, командующий ВВС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде.