Путин указом разрешил командирам частей назначать дисциплинарный арест на СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий командиров воинских частей, начальников органов военной полиции или гарнизонов правом назначать дисциплинарный арест военнослужащим, совершившим грубый дисциплинарный проступок в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

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"Дополнить статьей следующего содержания: "Дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части (начальника органа управления другими войсками), начальника органа военной полиции или начальника гарнизона за совершение военнослужащим грубого дисциплинарного проступка в случаях и по основаниям, которые предусмотрены ФЗ от 8 августа 2024 года N 231-ФЗ "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", - сказано в документе.

Ранее, согласно Дисциплинарному уставу Вооруженных сил России, решение о назначении дисциплинарного ареста принималось судьей гарнизонного военного суда.