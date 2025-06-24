Норвегия выделит Украине более 640 миллионов долларов на закупку БПЛА

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Норвегия предоставит Украине около 642 миллиона долларов на закупку беспилотников. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере во время саммита НАТО в Гааге, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что данный пакет помощи Киеву стал первой крупной закупкой БПЛА, включая украинские модели, напрямую у иностранных производителей. Стере отметил, что беспилотники играют важную роль в обороне Украины.

Ранее премьер-министр Норвегии объявил о намерении увеличить расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП в соответствии с целями НАТО. Стере подчеркивал, что 3,5% будут направлены на оборонные нужды, в том числе на оказание финансовой поддержки ВСУ. Дополнительные 1,5% ВВП королевства Осло выделит на обеспечение национальной и коллективной безопасности.