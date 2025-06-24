В Израиле заявили о новой фазе кампании против Ирана

Военная кампания Израиля против Ирана не закончилась, впереди ее новая фаза. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, передает ТАСС.

Он отметил, что Тель-Авив завершил важный этап, однако «кампания против Ирана не закончилась» — она вступает в новый этап, основываясь «на достижениях текущего». Замир высоко оценил действия израильской армии и всех, кто был причастен к операции.

«Мы отбросили ядерный проект Ирана на годы назад, и то же самое касается его ракетной программы», — добавил он, назвав это «феноменальным достижением».

При этом Замир подчеркнул важность того, чтобы Израиль «твердо стоял на ногах», поскольку «впереди еще много испытаний».

«Мы должны сохранять сосредоточенность, нет времени почивать на лаврах», — сказал он.

По словам Замира, сейчас Израиль «сосредоточен на секторе Газа — на возвращении заложников домой и разрушении режима палестинского движения ХАМАС».