В Великобритании призвали готовиться к возможной войне

Великобритания должна активно готовиться к возможной войне на своей территории, говорится в стратегии национальной безопасности Соединенного Королевства. Об этом пишет ТАСС.

В документе указано, что такая угроза назрела впервые за многие годы.

«Нужно активно готовиться к возможной угрозе непосредственно на территории Великобритании, в том числе в условиях потенциального военного конфликта», — говорится в нем.

При этом в стратегии упоминается специальная военная операция (СВО) на Украине, Россия называется страной, которая якобы несет угрозу всему континенту.

В мае сообщалось, что Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией. В нем будет составлена последовательность действий в первые дни войны. В секретном документе будет определена реакция правительства на объявление войны, а также затронуты вопросы бункеров для королевской семьи и кабинета министров, общественного вещания и накопления ресурсов.