Израиль сместит фокус конфликта на Газу

Глава Генштаба ВС Израиля отметил, что операция против Ирана еще продолжается и вскоре перейдет в следующий этап. Тем не менее, в настоящее время основное внимание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет уделено ситуации в секторе Газа. Об этом заявил начальник ЦАХАЛ Эяль Замир.

«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего», — сказал Замир.

Его слова приводит армейская пресс-служба в соцсети X. Он также добавил, что внимание израильских военных сейчас будет направлено на ситуацию в секторе Газа.

После телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона приняла решение не наносить новые удары по территории Ирана. Ранее Трамп заявлял, что именно его посредничество позволило Израилю и Ирану договориться о перемирии, а обе стороны обратились к нему с инициативой мира. В ответ на это конгрессмен Эрл «Бадди» Картер предложил номинировать главу Белого дома на Нобелевскую премию мира.