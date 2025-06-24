В России неожиданно оценили перспективы нового наступления ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил перспективы нового наступления вооруженных сил Украины. Аналитик заявил в беседе с NEWS.ru, что ВСУ вместо глобального наступления могут устраивать диверсии из-за нехватки сил.

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По мнению собеседника издания, Крым, являющийся популярным туристическим направлением, может стать направлением диверсионной деятельности украинской армии.

Глобальное наступление ВСУ маловероятно, заявил Дандыкин. По его словам, такие локальные попытки вполне могут быть, но не более, а диверсантов будут отлавливать.

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали военнослужащих ВСУ, которые передвигались в приграничных районах Сумской и Курской областей в гражданской одежде. Задержанные пытались выдать себя за местных жителей, утверждая, что оказались в приграничной зоне случайно.