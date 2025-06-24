В ЛНР оценили значение взятия ВС России Дылеевки в боях за Часов Яр

Взятие российскими военными Дылеевки в Донецкой народной республике (ДНР) повлияет на удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Часовом Яре и Ступочках.

Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Освобождение Дылеевки повлияет на то, что происходит северо-западнее данного населенного пункта — непосредственно в населенных пунктах Ступочки и Часов Яр», — отметил Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, в Дылеевке Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по логистическим хабам ВСУ, которые снабжают украинские подразделения в Часовом Яре.

Российские войска взяли под контроль Дылеевку 24 июня. Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения «Южной» группировки войск армии России.