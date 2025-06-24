ВС РФ сорвали подготовку высадки морского десанта  в Крыму

Благодаря оперативной работе ФСБ морской отряд спецназа "Эспаньола" ушел из-под удара и сорвал подготовку высадки морского десанта ВСУ на побережье Крыма.

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Спецслужбы засекли высокую активность работающих на противника информаторов рядом с базой отряда и заблаговременно предупредили спецназовцев. Те эвакуировали личный состав, технику - и не зря: в ночь на 24 июня по их базе был нанесен ракетный удар из Одессы.

Он пришелся по пустым строениям. Пострадал оставленный впопыхах электровелосипед, сгорел дом, в котором некогда жил командир отряда с позывным "Испанец".

В ответ ВС РФ нанесли удар "Геранями" по пусковым установкам и другим военным объектам в Одессе.