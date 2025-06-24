Иран положил конец теории о прочности «Железного купола» Израиля

Иран положил конец теории о прочности ПРО «Железный купол» Израиля. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал ливийский военный эксперт по безопасности Адель Абдель Кафи.

По его словам, Иран развил свои наступательные возможности, особенно ракет, с точки зрения точности и способность обходить системы защиты, которые разработали Израиль и США. Кафи отметил, что использование Тегераном сложной наступательной тактики выявило серьезные пробелы в системы обороны Тель-Авива.

«Это сбило с толку и расстроило силы ПВО, что привело к их (Ирана) точным ударам, тем самым положив конец истории о "Железном куполе" и вызвав значительную путаницу в израильских оперативных системах», — считает эксперт.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым в ночь на 22 июня присоединились и США, атаковав ядерные объекты Ирана. Тегеран ответил на это ударами по американским базам в Катаре 23 июня. После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия на 12 дней.