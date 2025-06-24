В Иране назвали число погибших из-за ударов Израиля

Общее число погибших и пострадавших в результате израильских ударов по Ирану достигло 5 356 человек, из них 610 погибли и 4 746 пострадали. Об этом заявил официальный представитель Минздрава Ирана Хосейн Керманпур в соцсети X.

По его словам, в больницах находятся 971 пострадавших, выписаны 3 436 человек, еще 255 получили помощь на месте. При этом число проведенных операций достигло 687.

"Двадцать медиков погибли, 5 пострадали", – указал Керманпур.

Как он уточнил, среди погибших 49 женщин, две из которых были беременными. Кроме того, жертвами ударов стали 13 детей, самому младшему два месяца. Число пострадавших женщин составляет 158 человек. Более того, 7 больниц получили повреждения.

Ситуация между Ираном и Израилем обострилась в ночь на 13 июня, когда еврейское государство нанесло удары по военным объектам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал израильскую территорию.

Спустя время США присоединились к конфликту, атаковав три ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ на это Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", нанеся удары по американским базам в Катаре.

Американский президент Дональд Трамп 24 июня заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем. Он призвал Израиль вернуть своих военных летчиков домой и прекратить нарушать перемирие с Ираном.