Стала известна причина блокировки Ираном входов в подземные ядерные объекты

Иран заблокировал входы в свои подземные ядерные объекты, чтобы туда не попал американский или израильский спецназ. Об этом стало известно блогу The Aviationist.

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В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении иранских ядерных объектов, тогда как Тегеран сообщил об их сохранности.

«Трудно определить, какое из [заявлений] является наиболее точным, но вероятное положение дел, вероятно, находится где-то посередине», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что до начала бомбардировок появились спутниковые снимки, на которых можно было заметить работы по засыпанию ведущих в подземный ядерный объект в Фордо туннелей.

«Это могло быть сделано для защиты как от воздушных атак, так и от перспективы наземного вторжения спецназа, которое, как предполагалось, было единственным способом для Израиля успешно атаковать столь укрепленную цель без прямой поддержки США», — уверены авторы блога.

К такому же выводу пришли и в издании TWZ, дополнительно заметив, что блокировка туннелей также могла свести к минимуму возможные утечки радиации после бомбардировок.

Ранее издание TWZ заметило, что отряд специального назначения «Дельта» армии США или спецназ Военно-морских сил Соединенных Штатов могут принять участие в наземной операции на территории Ирана.