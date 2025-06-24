ЕС на саммите НАТО хочет убедить США продать оружие ВСУ

Европейские союзники на саммите Североатлантического альянса надеются убедить президента США Дональда Трампа продавать американское оружие Киеву. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. По данным СМИ, он станет самым коротким в плане личных переговоров его участников и самым дорогостоящим в истории.

«Европейские союзники считают, что могут убедить Трампа продавать американское оружие Киеву, если они предоставят деньги или это сделает Украина, в том числе в виде кредитов», — отметили журналисты.

По их данным, на Украине надеются, что Владимир Зеленский сможет убедить Трампа в Гааге принять предложение о поставках систем ПВО.

Ранее Washington Post сообщила, что остановка военной помощи со стороны США в перспективе лишит Украину необходимых вооружений и возможности проводить наступательные действия.