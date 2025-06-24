В Польше высказались о применении статьи НАТО из-за удара Ирана по базе США

Ракетный удар Ирана по американской авиабазе в Катаре не является предпосылкой для применения пятого пункта договора НАТО о помощи атакованной стране, рассказал журналистам глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом пишет РИА Новости.

КСИР вечером 23 июня нанес ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке. Воздушная тревога была объявлена в Катаре, Ираке, Бахрейне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одна ракета не достигла цели, практически все были сбиты расчетами ПВО. Он также поблагодарил Тегеран за предупреждение о грядущем ударе по базам.

«Атака на американские базы, которая произошла вчера в Катаре, не является поводов для введения в действие пятого пункта. Не имеет предпосылок для применения пятого пункта», — отметил министр.

Напомним, что рано утром 22 июня американские ВМС и ВМФ нанесли ракетные и бомбовые удары по трем объектам иранской ядерной программы.

В Катаре заявили, что нападение Ирана стало шоком для правительства и населения

В США заявили, что все цели поражены, возобновление проектов невозможно. В Тегеране уточнили, что объекты выдержали удары, потерь среди персонала нет, ценные ресурсы были вывезены заблаговременно.