В США рассказали, что произойдет с Украиной после прекращения американской помощи

После прекращения помощи США Украина продержится еще год. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников НАТО.

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«Украина испытает значительное истощение (...) Они будут сражаться из оборонительной позиции почти все время», — говорится в материале.

Как отметили собеседники издания, у Киева будет наблюдаться нехватка средств ПВО, танковых бригад и ракетных запасов, поэтому можно ожидать больше нормирования боеприпасов.

По информации других источников, в альянсе при этом не ожидают неминуемого коллапса линии фронта, поскольку Украина «сможет продержаться еще год».

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз интегрирует оборонную промышленность с Украиной так, как если бы страна была в ЕС. По ее словам, это будет хорошо для Киева.