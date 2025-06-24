Великобритания назвала количество переданных Украине дронов

Великобритания поставила Украине 30 тысяч новых разведывательных и ударных дронов. Об этом сообщается в опубликованной на сайте британского правительства новой стратегии национальной безопасности Соединенного Королевства.

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В документе так же отмечается, что британская сторона намерена увеличить количество переданных Киеву боевых беспилотников до 100 тысяч единиц.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что в скором времени Великобритания и Украина запустят совместное промышленное производство боевых беспилотников для обеих стран.