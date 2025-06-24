Эксперт заявил, что Иран найдет силы для восстановления ядерной программы
При необходимости Иран найдет дополнительные средства на восстановление своей ядерной программы, поскольку она имеет стратегическое значение для страны. Как сообщает НСН, об этом заявил экс-глава инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Напомним, что в ночь на 22 июня американские военно-воздушные силы нанесли удар по трем объектам ядерной программы Ирана. Основной целью был завод по обогащению урана в Фордо, защищенный стометровой скалой и слоем железобетона. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявлял, что атака позволила разрушить объекты, которые использовались для создания ядерного оружия.
По мнению Кузнецова, Иран быстро вернется к реализации своих планов. Тегеран не станет отказываться от ядерной программы до тех пор, пока для него существует угроза со стороны Тель-Авива. Экс-инспектор считает, что разрушенные объекты быстро восстановят при наличии необходимого финансирования, а время для этого власти найдут.
«Все ядерные технологии Ирану поставляли страны НАТО — Франция, Бельгия. Пройдет время, и они все восстановят. Тем более реактор IR-40 не пострадал, сейчас находится на реконструкции. Они закончат работу по реконструкции и продолжат работы, связанные с накоплением плутония», — добавил эксперт.
Он также обратил внимание на недавнее заявление ЦАХАЛ об убийстве девяти ученых, участвовавших в разработке ядерной программы Ирана. Кузнецов считает, что иранские власти без особого труда найдут новых специалистов — только на электростанции «Бушер» трудятся несколько тысяч сотрудников, а кадры подготавливаются при участии зарубежных экспертов.