Украинские власти запланировали эвакуацию шести тысяч человек из Харьковской области
Украинские власти намерены эвакуировать шесть тысяч человек из населенных пунктов на купянском направлении.
Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
«На Купянском направлении в зоне эвакуации еще остается 6063 человека, из них в городе Купянск – 1431 человек», — рассказал Синегубов.
По его словам, принудительной эвакуации подлежат еще 1621 и 1359 человек из Боровского и Шевченковского районов соответственно.
Ранее Синегубов сообщил, что украинские власти ведут подготовку к круговой обороне городов Изюм и Балаклея в Харьковской области. По его словам, местные власти проводят плановые мероприятия, которые необходимы для того, чтобы учитывать линию фронта.