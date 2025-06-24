Стали известны последние слова спасшего 10 пленных ВСУ российского военного

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российский военнослужащий с позывным Купол обеспечил вывод десяти пленных ВСУ ценой собственной жизни. Об этом сообщается в статье журналиста на сайте kp.ru.

По словам сослуживца погибшего военного, бойца с позывным Лимон, операция проводилась силами группы из четырех российских бойцов.

Они смогли преодолеть 17 километров незаметно и выйти в тыл противника. Стремительная атака позволила захватить вражескую минометную батарею и взять в плен десять солдат ВСУ.

Купол прикрывал группу с пленными при отходе, что помогло другим бойцам ВС РФ успешно вывести захваченных украинских военных, однако стоило ему жизни.

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Последними словами, сказанными военным товарищам были: «Пацаны, мне было круто с вами служить». Об этом рассказали сослуживцы Купола.

Ранее военкор Коц описал реакцию военнослужащих российской армии в зоне СВО на заявление президента России Владимира Путина о ноге русского солдата.