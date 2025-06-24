ВС России вплотную подошли к Купянску

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в Харьковской области, подойдя к Купянску.

Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на источник.

«Российские части освободили Голубовку. Населенный пункт зачищен от сил противника», — передает канал слова источника.

Отмечается, что таким образом подразделения российской армии непосредственно подошли к Купянску.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России начали бои за город Купянск Харьковской области. По его словам, до города осталось менее одного километра.