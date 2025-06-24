Британцам придется защищаться, чтобы сохранить «британский язык» и не заговорить на русском.

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Так жителей Великобритании попытался напугать генсек НАТО Марк Рютте, сообщает The Guardian.

«Если вы хотите сохранить британский язык и не переходить на русский в Лондоне, то вам нужно защищаться, и защищаться от России, которая сейчас производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все НАТО», — предупредил он.

9 июня Рютте также заявил, что страны альянса должны увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП, иначе им придется учить русский язык. Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, отвечая на вопрос, согласен ли он со словами генсека НАТО, по-русски сказал «нет».