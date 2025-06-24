Удар по Красногорску: атака ВСУ по российским регионам 24 июня

В Минобороны РФ сообщили о нескольких десятках украинских беспилотников, сбитых над российскими регионами. В Белгородской области погиб мужчина, в Красногорске из-за атаки дрона произошел пожар в жилом доме.

Заявление Минобороны

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь 24 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа. По данным военных, 14 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области, два - над Московской областью, по одному - над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

В период с 08:05 до 12:50 по московскому времени российские ПВО уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника. В Минобороны заявили, что 22 дрона были уничтожены над Воронежской областью, семь - над Белгородской областью, три - над территорией Саратовской области, два - над Пензенской областью.

Удар беспилотника в Красногорске

В ночь на 24 июня беспилотник попал в жилой дом в Красногорске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В результате начался пожар, выгорела квартира на 17-м этаже. Также были повреждены фасад и остекление балконов на 16-м и 17-м этажах.

Из здания было эвакуировано около ста человек. Пострадали два человека - 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги, беременная женщина на 29-й неделе была госпитализирована с острой реакцией на стресс. Их здоровью и жизням ничего не угрожает.

«Обязательно поможем людям со всеми необходимыми справками и документами. Сделаем все, чтобы восстановить все как можно скорее», - подчеркнул Воробьев.

Белгородская область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона погиб мирный житель. Беспилотник нанес удар по автомобилю в селе Байцуры Борисовского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте, его жена пострадала - у нее минно-взрывная травма и осколочные ранения лица.