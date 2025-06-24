Над Ульяновской областью уничтожены пять украинских дронов

В Ульяновской области отражены атаки вражеских БПЛА на территории двух сельских районов, написал губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале, сообщив также, что пострадавших и повреждений имущества нет, на месте работают спецслужбы.

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Глава региона призвал население сохранять спокойствие и верить только достоверным источникам информации.

По данным Министерства обороны в период с 13.00 до 16.05 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

7 БПЛА - над территорией Воронежской области, 5 БПЛА - над территорией Ульяновской, по 2 БПЛА - над территориями Пензенской и Курской, по 1 БПЛА - над территориями Белгородской и Саратовской областей.