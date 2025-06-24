В МИД Ирана назвали удар по американской базе в Катаре «актом самообороны»

Военные удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре стали актом самообороны в ответ на атаку США. Об этом заявили в иранском МИД, пишет РИА Новости.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тегеран назвал нападение возмутительным и пообещал принять ответные меры. На следующий день Иран провел операцию против военных баз США в Катаре, запустив около десяти ракет.

«Военные удары Ирана по американской военной базе Эль-Удейд были осуществлены в порядке самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на неспровоцированную агрессию США против территориальной целостности и национального суверенитета Ирана», - заявил в соцсетях официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Он также подчеркнул, что действия Ирана «не имели ничего общего с дружественным соседом Катаром», заверив, что у двух стран «прекрасные и глубоко укоренившиеся отношения».

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее поблагодарил Иран за своевременное уведомление о готовящейся атаке на американскую базу в Катаре. По его словам, «ни один американец не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба».