В российских регионах за три часа сбили 18 украинских БПЛА

В нескольких областях России были зафиксированы попытки атаки украинских беспилотников, которые были полностью пресечены силами ПВО за короткий промежуток времени.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает ТАСС.

Сообщается, что за период с 17:00 до 20:00 по московскому времени были сбиты семь БПЛА над Брянской областью, четыре – над Ульяновской областью, три – над Воронежской областью и по два – над Курской и Саратовской областями.

В Минобороны России отметили, что все попытки проникновения украинских беспилотников были своевременно пресечены. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение двух часов средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России, включая Воронежскую область.

Силы российских ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области. Минувшей ночью системы ПВО отразили атаку 18 украинских беспилотников над шестью регионами, включая Крым и Ростовскую область.