Минобороны: Силы ПВО за полтора часа сбили 22 беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны вечером 24 июня сбили 22 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© Российская Газета

Все воздушные цели были сбиты в период с 21:15 до 22.40 мск.

Наибольшее число дронов - 12 аппаратов - были уничтожены над территорией Белгородской области. Еще четыре беспилотника нейтрализовали над Татарстаном.

Кроме того, два дрона сбили в небе над Ульяновской областью, еще по одному - над Белгородской, Саратовской и Брянской областями, а также над Крымом.

Ранее сообщалось о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска.