В России назвали три урока из войны Израиля и Ирана

Израиль и Иран должны вынести три урока из своей 12-дневной войны, заявил газете «Взгляд» военный эксперт Алексей Анпилогов.

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«Ирано-израильский конфликт, во-первых, подтвердил значимость ударных дронов, а также баллистических ракет в оперативно-стратегическом воздействии на инфраструктуру противника», — сказал собеседник издания.

Вторым уроком он назвал понимание того, насколько важно иметь мощную систему противовоздушной обороны (ПВО). «Наконец, странам нужно готовиться к длительным военным противостояниям», — отметил Анпилогов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня между Израилем и Ираном будет временным, а не вечным. В этом конфликте множество моментов, которые могут привести к нарушению режима прекращения огня, пояснил он.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп сообщил, что страны договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».