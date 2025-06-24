Удар ФАБ и задержание шпионок: события в Запорожье 24 июня

Портал NEWS.ru собрал сообщения военных корреспондентов об обстановке на запорожском направлении во вторник, 24 июня. Издание отмечает, что комплексная работа авиации, артиллерии и дронов ВС РФ не позволяет ВСУ «ни продвигаться, ни нормально отступать».

По данным военных корреспондентов, за сутки ВС РФ нанесли 425 ударов по позициям ВСУ на запорожском направлении, в том числе в районах Степногорска, Малых Щербаков и города Гуляйполе. Операторы российских беспилотников наносят удары по позициям, наблюдательным пунктам и технике ВСУ.

В сообщении военкоров отмечается, что линии снабжения сил ВСУ нарушены, а российские штурмовые группы ВДВ «методично выдавливают их с позиций». Также сообщается, что на запорожском направлении ВКС РФ уничтожили украинские пункты временной дислокации авиабомбами ФАБ-1500.

В ФСБ России сообщили о задержании двух жительниц Запорожской области по подозрению в госизмене. В ФСБ заявили, что задержанные собирали данные о расположении российских подразделений для Службы безопасности Украины (СБУ).

В Минобороны РФ 24 июня сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции и рубежи. Силы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Федоровка, Шевченко в ДНР, Малиевка в Днепропетровской области и Гуляйполе в Запорожской области.

На этих направлениях ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.