Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Дылеевка на территории Донецкой Народной Республики.

© ТК «Звезда»

Отмечено, что населенный пункт в результате решительных и активных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

Всего же за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Это произошло на территории ДНР - в районе населенных пунктов Часов Яр, Северск, Заря, Щербиновка, Белая Гора, Предтечино, Серебрянка, Выемка, Петровка, Васюковка, Тихоновка.

При этом враг потерял более 190 боевиков, один бронетранспортер М113 американского производства, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.