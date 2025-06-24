Эксперт заявил, что Иран и Израиль продолжат конфликт после паузы

Никита Бородкин

Иран и Израиль взяли время восстановить силы для следующего раунда вооруженного противостояния. Как сообщает aif.ru, об этом заявил специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Эксперт заявил, что Иран и Израиль продолжат конфликт после паузы
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Напомним, что Израиль атаковал Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». 22 июня в ситуацию вмешались США, ударив по иранским ядерным объектам. В ночь на 24 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договоренности о поэтапном перемирии.

«Наступило время восстановить свои силы для следующего раунда борьбы. Все прекрасно понимают, что это временное прекращение огня. Сторонам нужно время, чтобы зализать раны», — прокомментировал ситуацию Балмасов.

По мнению эксперта, продолжение конфликта начнется в ближайшее время, поскольку Тель-Авив не откажется от своей идеи уничтожить иранскую ядерную программу. Тегеран же будет наращивать производство ракет и совершенствовать их.