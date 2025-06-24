Эксперт заявил, что Иран и Израиль продолжат конфликт после паузы

Иран и Израиль взяли время восстановить силы для следующего раунда вооруженного противостояния. Как сообщает aif.ru, об этом заявил специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Напомним, что Израиль атаковал Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». 22 июня в ситуацию вмешались США, ударив по иранским ядерным объектам. В ночь на 24 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договоренности о поэтапном перемирии.

«Наступило время восстановить свои силы для следующего раунда борьбы. Все прекрасно понимают, что это временное прекращение огня. Сторонам нужно время, чтобы зализать раны», — прокомментировал ситуацию Балмасов.

По мнению эксперта, продолжение конфликта начнется в ближайшее время, поскольку Тель-Авив не откажется от своей идеи уничтожить иранскую ядерную программу. Тегеран же будет наращивать производство ракет и совершенствовать их.