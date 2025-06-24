Минобороны рассказало об освобождении Перебудова

Минобороны России опубликовало видеозапись освобождения военнослужащими группировки войск «Восток» поселка Перебудова в Донецкой Народной Республике. Видео было размещено в Telegram-канале военного ведомства.

По данным министерства, операция по освобождению населенного пункта заняла менее трех суток. А военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» отметили, что противник не ожидал от них настолько быстрых действий.

«Прошли через голое поле к лесополосе, нашли укрытие, нарастили силы и ударили по противнику. После зачистки трех опорных пунктов, выбили его еще с двух лесополос», - рассказал командир подразделения с позывным «Тибет».

А командир штурмовой группы с позывным «Атлет» отметил, что украинские военные «даже боялись отстреливаться».

«Подошли к опорнику без сложностей, пытались вступить в переговоры, но нам не ответили, применили пластидовый заряд», – поделился он.

В итоге форсировав реку Мокрые Ялы, штурмовые группы вышли на западный берег, установили российские флаги и закрепились на занятых рубежах, тем самым создали плацдарм для дальнейшего наступления, уточнили в Минобороны России.

На кадрах, приведенных министерством, с беспилотника снята местность, которую пришлось пересечь российским военным, а также видно российский флаг, который они подняли в занятом населенном пункте.