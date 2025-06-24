Bloomberg: Испания и Рютте вступили в схватку накануне саммита НАТО

Премьер-министр Испании Педро Санчес угрожает сорвать саммит НАТО, который генеральный секретарь Марк Рютте должен провести гладко ради будущего выживания военного альянса, сообщает Bloomberg.

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По данным издания, накануне встречи в Гааге (24-25 июня) ситуация выходит из-под контроля. Европейские чиновники выразили раздражение по поводу возмутителя спокойствия Санчеса, в то время как их задача номер один - поддержать обещание увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Рютте должен держать Испанию в узде, не давая другим странам, таким как Словакия, выйти из строя.

Отмечается, что это становится худшим сценарием для генсека НАТО на его родной земле. Риск заключается в том, что президент США Дональд Трамп увидит, как разногласия выплеснутся наружу, и получит повод уйти.

Эксперты полагают, что непримиримость Испании в отношении военных расходов может привести к путанице во взглядах. По словам Рютте, испанцы считают, что они могут достичь целей при доле в 2,1% от валового внутреннего продукта. Со своей стороны, НАТО абсолютно убеждена, что Мадриду придется потратить на это 3,5% ВВП.

Все страны-члены альянса подписали новые амбициозные перечни вооружений и войск, так называемые целевые показатели потенциала, которые каждая из них должна предоставить в рамках обязательств перед НАТО. Целевой показатель составляет 3,5% на оборонные нужды и 1,5% на соответствующие инвестиции в инфраструктуру.

Генеральный секретарь НАТО озвучил, что теперь каждая страна будет регулярно отчитываться с точки зрения оборонных расходов и достижения целевых показателей. В 2029 году будет проведен обзор.

Испания отказалась присоединиться к целевому показателю в 5%, в то же время заверяя НАТО, что выполнит требования к потенциалу. Утверждается, что для достижения этого будет достаточно 2,1% расходов на оборону.

Вопрос, стоящий перед главой НАТО, заключается в том, сможет ли он заставить всех членов альянса перестать выдвигать возражения к тому времени, когда 24 июня члены альянса соберутся за ужином, который устраивает король Нидерландов Виллем-Александр, заключает издание.