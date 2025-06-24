Генсек НАТО назвал несерьезными переговоры с Украиной

Переговоры России и Украины в Стамбуле якобы являются несерьезными и НАТО делает ставку на продолжение военной помощи Киеву.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сейчас в Стамбуле — это несерьезно», — рассказал генсек.

Ранее вопрос журналиста к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о том, почему он полагает, что Россия планирует нападение на альянс в следующие пять лет, загнал его в ловушку. В частности, на прямой вопрос о том, почему РФ хочет напасть на НАТО, чиновник не ответил. Вместо этого он заявил, что в случае такого исхода Россию будут ждать «разрушительные последствия».