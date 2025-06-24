Европейский Союз и Канада сделали важный шаг к углублению своего стратегического партнерства, подписав масштабное оборонное соглашение, которое знаменует собой новый этап в их сотрудничестве в области безопасности. Западные политологи подчеркнули, что этот договор стал ответом на ухудшение отношений с США, демонстрирующие в последние месяцы отдаление и переосмыслению своих обязательств по защите союзников. В то же время, страна, под руководством президента Дональда Трампа, предпринимают шаги, которые вызывают опасения о возможном ослаблении их роли в глобальной системе безопасности.

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Долгие годы США были главным гарантом безопасности для своих союзников по НАТО и другим международным организациям. Однако политика действующего президента страны Дональда Трампа, включающая требование увеличения военных расходов союзников, критику за недостаточную приверженность коллективной обороне и торговые войны, привела к тому, что многие страны начали искать альтернативные пути укрепления собственной безопасности. В частности, традиционные партнеры США ЕС и Канада начали развивать собственные оборонные инициативы, чтобы снизить зависимость от Вашингтона.

В настоящий момент Канада подписала с Европейским союзом соглашение о стратегическом оборонном партнерстве, которое включает совместные военные проекты, обмен разведданными и укрепление оборонной промышленности. По оценкам экспертов, это соглашение стало одним из самых масштабных за последние годы.

Новое соглашение предусматривает создание совместных оборонных инициатив, обмен технологий и расширение сотрудничества в области кибербезопасности, разведки и оборонных технологий. В рамках этого договора Канада получит доступ к крупным европейским оборонным проектам, включая планы по созданию новых систем вооружений и модернизации существующих.

Особое значение имеет участие Канады в европейской программе оборонных закупок на сумму 150 миллиардов евро. Эта инициатива направлена на финансирование совместных разработок и закупок вооружений, что позволит канадской оборонной промышленности получить новые контракты и повысить свою конкурентоспособность на международном рынке.

Однако есть и ограничения: только 35 процентов средств, выделяемых на проекты, могут быть использованы для закупки оружия в странах, не входящих в программу. Для полного доступа к финансированию страны должны заключать отдельные оборонные соглашения с ЕС. Великобритания уже подписала такое соглашение в мае, а Австралия — на в середине июня. В отличие от них, США пока не имеют аналогичного соглашения, что ограничит доступ американских производителей к европейским контрактам.

«В условиях, когда США все чаще ставят под сомнение свои обязательства по коллективной безопасности, Европа и Канада демонстрируют готовность к самостоятельным действиям и укреплению собственных альянсов», — поясняют западные специалисты.

По их словам, сближение Канады и ЕС также отражает растущее недоверие к политике Трампа, который неоднократно критиковал своих союзников за недостаточные военные расходы и ставил под сомнение их приверженность коллективной обороне.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность нового соглашения, назвав его «самым всеобъемлющим из всех, что когда-либо заключали ЕС». Она отметила, что это свидетельство «настоящих дружеских и стратегических связей» между Европой и Канадой, а также шаг к более самостоятельной и устойчивой системе безопасности.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что это соглашение — «важный шаг к укреплению национальной безопасности и развитию новых возможностей для канадской оборонной промышленности». Он подчеркнул, что это также часть более широкой стратегии по развитию экономических и стратегических связей с Европой, которая поможет Канаде снизить зависимость от США.

Некоторые аналитики считают, что подобные шаги могут привести к формированию новых глобальных альянсов, которые будут конкурировать с американским доминированием. В то же время эксперты предупреждают о возможных рисках дезинтеграции существующих систем коллективной безопасности, таких как НАТО.

Отмечается, что в Канаде растет число сторонников идеи о необходимости более самостоятельной внешней политики, особенно в контексте недавних заявлений Трампа и его политики «Америка превыше всего». Согласно опросам, около 50 процентов канадцев заинтересованы в более тесных связях с Европой и другими странами, что свидетельствует о растущем желании снизить зависимость от США.