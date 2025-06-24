В Израиле заявили, что Иран за время эскалации запустил около 550 ракет

Офис Нетаньяху: Иран за время эскалации запустил по Израилю около 550 ракет
Иран за время эскалации запустил по территории Израиля около 550 ракет.
Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
В Telegram-канале он добавил, что с начала операции Иран запустил по территории Израиля более 1 тыс. беспилотников.
В результате обстрелов Израиля со стороны Ирана за время эскалации погибли 28 человек, 1472 пострадали.
Ранее Армия обороны Израиля объявила об отмене ограничений для населения после объявления о прекращении огня с Ираном.